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Milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı (8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi)

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İyi Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. İşte sıralı tam liste...

  • 1

    24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

    YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak.

    Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

  • 2

    Bu arada, aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

    Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

    AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İyi Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

  • 3

    Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.

    Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.

    Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

  • 4

    Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri parti, şehir, sıra, eski aday, yeni aday sıralamasına göre şöyle:

  • 5

    AK Parti Adana 8 Samir Altunkaynak Mehmet Akif Dostbil
    HDP Adana 10 İbrahim Yakut Eser Çapar
    HDP Adıyaman 5 Mehmet Selim Özbek İsmet Ardıç
    İyi Parti Afyonkarahisar 5 Alper Yağcı Merve Balandı
    HDP Ağrı 3 Talha Kaya Abdullah Koç
    Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 6 Hasan Fırat Kayaönü Ali Yüksel
    MHP Ankara 2. Bölge 9 Vedat Köseoğlu İlkay Uyar Kaba
    HDP Ardahan 2 Yaşar Kaya Öztürk Polat
    Bağımsız Aday Balıkesir 1 Engin Günaydın
    İyi Parti Bilecik 2 Batuhan Atalay Merve Bektaş
    Saadet Partisi Bingöl 3 Vural Koşunkartay Ahmet Turan Tursun
    HDP Bursa 1. Bölge 10 Zeki Soyuşen Mehmet Zahir Sarıtaş
    Saadet Partisi Bursa 1. Bölge 6 Cengiz Arslan Ersin Göktepe
    Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 3 Ebrar Gülsüm Aygün Hamza Aygün
    Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 4 Hamza Aygün Ensari Altınışık
    HDP Çankırı 2 Hüseyin Yekta Erpolat Dilan Çetin
    MHP Diyarbakır 2 Rabia Görmez Abdulkadir Aytekin

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    Saadet Partisi Diyarbakır 9 Fatih Yokuş
    Saadet Partisi Diyarbakır 10 Ayşe Dağ
    Saadet Partisi Diyarbakır 11 Yunus Yıldırım
    Saadet Partisi Diyarbakır 12 Zeki Dilek
    İyi Parti Edirne 1 Mehmet Akalın İmren Çakırlar
    CHP Elazığ 5 Mesut Başkan Kadir Metin Öztürk
    Vatan Partisi Eskişehir 7 Ayçan Aybüke Yıldırım Nalan Bekman
    İyi Parti Eskişehir 5 Emre Demir Erkan Bursalı
    HÜDA PAR Hakkari 1 Cemal Demirayak Yalçın Tay
    HDP Gaziantep 8 Umut Baran Mizgin Yaman
    HDP İstanbul 1. Bölge 18 Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek
    HDP İzmir 1. Bölge 14 Hayri Etyemez Kerem Ay
    Saadet Partisi Karabük 2 Mehmet Yüce Hüsnü Latif Alper
    HDP Kocaeli 8 Ferhat Demirelli Necmettin Doğrul
    HDP Kocaeli 10 Damla Bağcı Maşallah Beyret
    Saadet Partisi Kocaeli 11 Fatma Betül Uludağ Sevil Ertatar
    İyi Parti Konya 10 Nazmi Sırıt Oğuz Şimşek
    İyi Parti Konya 14 Derya Özgülcü Abdullah Mahmut Tunçez
    HDP Malatya 6 Sinan Öztürk Yusuf Bozkuş
    HDP Manisa 1 Lezgin Botan Sırrı Sakık
    Saadet Partisi Şanlıurfa 3 Hüseyin Mete Rıdvan Söylemez
    Vatan Partisi Şırnak 3 Büşra Şahin Yiğit Alp Yurdakul
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