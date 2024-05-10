Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminini yayımladı. Şiddetli sağanak beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 29 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 2

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 3

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 6

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 7

29 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari

Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 8
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 9
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 10
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 11
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 12
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 13
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 14
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 15
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 16
Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 17
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