Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman belli olacak?

Tekin, şöyle devam etti:

“Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak.”

Kendilerine verdiği değer için şükranlarını sunan öğretmenlere Tekin, “Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım.” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı hakkında görüşlerini ileten öğretmenler de mevcut konuları yetiştiremediklerini, dolayısıyla yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu kaydetti.