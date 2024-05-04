Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’dan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Tekin, pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısının hem de branş bazında kontenjan dağılımlarının açıklanacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.Bakan Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi’nde bir araya geldi.