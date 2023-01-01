Milli Piyango 2023 sonuçları ardından bilet sorgulama ekranı kullanıcıların erişimine açıldı: Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı?

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ SAYILARA ÇIKTI?

Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti.

Büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı.