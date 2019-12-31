Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango Sonuçları MPİ'de Canlı Açıklanıyor!

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL 'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak.
Halka açık gerçekleştirilecek büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.
31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi. HABERE GİT
2018 Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon TL'lik ödülün sahibi hala ortaya çıkmazken biletin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Aynı bayi ise 4 kişiye de teselli ikramiyesi kazandırdı. HABERE GİT
Yılbaşı bileti konusunda ise ün yapmış isimlerden birisi İstanbul Eminönü'nde bulunan Nimet Abla. Her sene yılbaşı öncesi metrelerce bilet kuyruğu oluşturarak bütün dikkatleri üzerine topluyor.
2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 Milyon TL talihlisini beklerken vatandaşlar en çok hangi bilete ikramiye çıktığını Google'da aratıyor.
Geçmiş yıllara kıyasla en fazla ikramiye çıkan bilet: Çeyrek bilet
Geçen sene talihlisine çıkan yılbaşı büyük ödülü (70 milyon TL) yaklaşık olarak 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor. Hala sahibi tarafından alınmayan büyük ikramiye ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.
- Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet altını, 133 bin 500 adet yarım altın ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.
2018 BÜYÜK İKRAMİYESİ İLE NELER ALINABİLİR? (70 MİLYON TL)
Tam bilet alanlar 70 TL,
Yarım bilet alanlar 35 TL,
Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar.
Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.
80 Milyon TL
8 milyon TL
1 milyon TL
100 bin TL
10 bin TL
5 bin TL
1000 TL
400 TL
300 TL200 TL
160 TL 80 (Amorti) TL
80 bin (Teselli) TL