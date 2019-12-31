Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 465,99 lira, satış fiyatı ise 477,65 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 291,12 lira, satış fiyatı ise 291,36 lira seviyesinde yer alıyor.
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