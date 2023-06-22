Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için tarih belli oldu: MSÜ mülakatları ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için belirlenen tarihler Üniversite'nin resmi sayfasından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, mülakatlar temmuz ayında yapılacak. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda 2.seçim aşaması ve mülakatlara ilişkin ayrıntılar yer alıyor.