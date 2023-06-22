Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için tarih belli oldu: MSÜ mülakatları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için belirlenen tarihler Üniversite'nin resmi sayfasından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, mülakatlar temmuz ayında yapılacak. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için tarih belli oldu: MSÜ mülakatları ne zaman? - 1

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda 2.seçim aşaması ve mülakatlara ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

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Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için tarih belli oldu: MSÜ mülakatları ne zaman? - 2

MÜLAKAT TARİHLERİ

Yayımlanan duyuruya göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakatları 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için tarih belli oldu: MSÜ mülakatları ne zaman? - 3

Yapılan duyuruda;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması için tarih belli oldu: MSÜ mülakatları ne zaman? - 4

MÜLAKAR YANİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

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