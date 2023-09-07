Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler”
İzmit’te çalıştığı sigorta firması bünyesinde yatırım yapılacağı yalanıyla, çok sayıda kişiyi eski eşiyle birlikte para toplayarak dolandıran Murat İ.’nin yargılanmasına devam edildi. Dolandırdığı belirtilen kişilerin, uzunca bir süre kendisinden şikayetçi olmadığını söyleyen Murat İ, “O dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Ancak daha sonra şikayetçi oldular.” diyerek tahliyesini talep etti.
İzmit'teki sigorta firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse A., iddiaya göre, müşterilerine, çalıştıkları firmanın içinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdikleri yalanını söyleyip para topladı.
Sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra kayboldu.
Yatırım yaptıklarını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.
Polis ekipleri, Murat İ. ve Buse A.’yı 13 Ağustos 2021 günü Bolu’da yakaladı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Murat İ. tutuklandı,
Buse A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Murat İ. ve Buse A., yargılama sürecinde boşandı.