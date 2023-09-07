Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler”

HER MAĞDUR İÇİN 5 YILDAN 17,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Murat İ. ve Buse A. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur 21 kişiden dövizler de dahil edildiğinde toplam 15 milyon 813 bin 635 TL toplandığı, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmının müştekilere geri gönderildiği, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar ve 138 bin euronun şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiği ifadeleri yer aldı.

Çift hakkında, “zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlaması ile her bir mağdur adına 5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.