Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler”

İzmit’te çalıştığı sigorta firması bünyesinde yatırım yapılacağı yalanıyla, çok sayıda kişiyi eski eşiyle birlikte para toplayarak dolandıran Murat İ.’nin yargılanmasına devam edildi. Dolandırdığı belirtilen kişilerin, uzunca bir süre kendisinden şikayetçi olmadığını söyleyen Murat İ, “O dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Ancak daha sonra şikayetçi oldular.” diyerek tahliyesini talep etti.

Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler” - 1

İzmit'teki sigorta firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse A., iddiaya göre, müşterilerine, çalıştıkları firmanın içinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdikleri yalanını söyleyip para topladı.

Sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra kayboldu.

Yatırım yaptıklarını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Polis ekipleri, Murat İ. ve Buse A.’yı 13 Ağustos 2021 günü Bolu’da yakaladı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Murat İ. tutuklandı,

Buse A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Murat İ. ve Buse A., yargılama sürecinde boşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler” - 2

HER MAĞDUR İÇİN 5 YILDAN 17,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Murat İ. ve Buse A. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur 21 kişiden dövizler de dahil edildiğinde toplam 15 milyon 813 bin 635 TL toplandığı, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmının müştekilere geri gönderildiği, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar ve 138 bin euronun şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiği ifadeleri yer aldı.

Çift hakkında, “zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlaması ile her bir mağdur adına 5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler” - 3

“BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİK”

Murat İ. ve Buse A.’nın Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edildi. 7'nci celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat İ. SEGBİS ile bağlanırken taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mağdur avukatları, bilirkişi raporunun eksik olduğunu, kayıtlarda yer alan MASAK raporunda belirtilen birçok para hareketinin kayıtlara girmediğini belirtti. Sanıkların hesaplarından başka kişilere yakalanmadan önce para transferi yapıldığını ifade eden avukatlar, bu kişilerin asli fail olduğunu söyledi.

Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler” - 4

Sanıkların yakalanmadan önce çok sayıda yurt dışı bahis sitesinde oyun oynadığını, bu paraların da bazı sitelere aktarıldığını belirten avukatlar, sanıkların hesap hareketlerinin üçüncü kişiye aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa da hesap isimleri ve sıcak-soğuk cüzdan hesaplarının istenmesini talep etti.

Sanıkların avukatı ise dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığını, bilirkişi raporundan ek rapor alınmasına gerek olmadığını söyledi. Bütün para hareketlerinin MASAK raporuyla ortada olduğunu belirten avukat, Murat İ.’nin uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyip, tahliyesini talep etti.

Milyonluk vurgunda tahliye talebine ret | “Para alınca şikayet etmediler” - 5

Duruşmada söz verilen Sanık Murat İ. ise müşterilerinin bir kısmı ile 2012 yılından bu yana tanıştığını söyledi. “Beni uzunca bir süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Ancak daha sonra şikayetçi oldular.” diyen Murat İ., eski eşi Buse A.’nin olaylarla ilgisi olmadığını savundu.

Murat İ., tahliyesini tale petti.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, dosyanın yeniden başka bir bilirkişiye teslim edilmesini, Buse A. hakkında tutuklama talebinin reddini, Murat İ.’nin tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, Buse A. hakkındaki tutuklama talebini reddetti.

Heyet, ek bilirkişi raporu alınmasına, Murat İ.’nin tutukluluk halinin ise devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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