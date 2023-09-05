Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi)
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında ortadan kaybolan eşi Mine Kocadağ’ı, çıktığı televizyon programında boğarak öldürüp, ardından da gömdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mithat Kocadağ’ın arama motoru geçmişinden ayrıntılara yer verildi. Kocadağ’ın “En etkili fare öldüren ilaç”, “En kuvvetli zehir hangisidir?” gibi aramalar yaptığına dikkat çekildi. Savcılık iddianamesinde, Mithat Kocadağ’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istendi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl ağustos ayında ortadan kayboldu.
26 yaşındaki kadının eşi Mithat Kocadağ, ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu.
O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.