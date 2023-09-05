Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi)

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında ortadan kaybolan eşi Mine Kocadağ’ı, çıktığı televizyon programında boğarak öldürüp, ardından da gömdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mithat Kocadağ’ın arama motoru geçmişinden ayrıntılara yer verildi. Kocadağ’ın “En etkili fare öldüren ilaç”, “En kuvvetli zehir hangisidir?” gibi aramalar yaptığına dikkat çekildi. Savcılık iddianamesinde, Mithat Kocadağ’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 1

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl ağustos ayında ortadan kayboldu.

26 yaşındaki kadının eşi Mithat Kocadağ, ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu.

O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 2

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ’ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 3

Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde ocak ayında Mine Kocadağ'ı arama çalışması başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait ize rastlanmadı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Mithat Kocadağ, 30 Ocak günü katıldığı televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kocadağ, cesedi gömdüğünü anlatıp, yerini de tarif etti.

Tarifi üzerine Kocadağ’ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında eşinin çuvalda cesedi bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çuvaldan çıkartılan Mine Kocadağ’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 4

OTOPSİ RAPORU MİTHAT KOCADAĞ’I YALANLADI

Mithat Kocadağ’ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi. İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ, ifadesinde evde başını vurup düştüğünü ve yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Kocadağ, “Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesine gömdüm.” dedi.

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 5

Ancak Kocadağ’ın “başını vurup öldü” iddiası Adli Tıp raporuyla çürütüldü. Mine Kocadağ’a yapılan ön otopside, boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu.

Kocadağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 6

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırladı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ hakkında “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “eşe nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

İddianamede, çiftin boşanma aşamasında olduğu, Mithat Kocadağ'ın genç kadını bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi) - 7

BAZI KRİMİNAL TESTLER YAPILAMADI

Şüpheli Kocadağ’ın katıldığı televizyon programında anlattıklarının büyük bölümü de iddianamede yer aldı.

Mithat Kocadağ’ın eşini yaklaşık yarım saat boğazını sıkarak öldürdüğü, daha sonra da ablasını arayarak Mine Kocadağ’ın evi terk ettiğini söylediği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, “En etkili fare öldüren ilaç”, “En kuvvetli zehir hangisidir?”, “İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız” başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği ayrıca “Zorla ilişkide çocuk olur mu” şeklinde arama yapıldığının tespit edildiğine de iddianamede yer verildi. Diğer yandan 6 aydır toprak altında bulunan cesetteki bozulmalar nedeniyle bazı kriminal testlerin yapılamadığı iddianamede belirtildi.

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