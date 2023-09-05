Mine’yi öldürüp, gömen eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi (Arama motoru geçmişi de iddianameye girdi)

BAZI KRİMİNAL TESTLER YAPILAMADI

Şüpheli Kocadağ’ın katıldığı televizyon programında anlattıklarının büyük bölümü de iddianamede yer aldı.

Mithat Kocadağ’ın eşini yaklaşık yarım saat boğazını sıkarak öldürdüğü, daha sonra da ablasını arayarak Mine Kocadağ’ın evi terk ettiğini söylediği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, “En etkili fare öldüren ilaç”, “En kuvvetli zehir hangisidir?”, “İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız” başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği ayrıca “Zorla ilişkide çocuk olur mu” şeklinde arama yapıldığının tespit edildiğine de iddianamede yer verildi. Diğer yandan 6 aydır toprak altında bulunan cesetteki bozulmalar nedeniyle bazı kriminal testlerin yapılamadığı iddianamede belirtildi.