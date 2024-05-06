Motosikletliler çekici ücretine isyan etti
Karayolları Trafik Kanunu gereği bağlanan ve otoparka çekilen motosikletlerden alınan taşıma ücretine motosiklet sürücülerini tepki gösterdi. Motosiklet sürücüleri, çok sayıda motorun tek çekici ile taşınmasına rağmen araçlarla aynı ücreti ödemelerine isyan ederken uzmanlar, tane motosiklet çekildiyse o sayıya bölünmesi gerektiğini vurguladı.
Karayolları Trafik Kanunu gereği bazı kural ihlalleri otomobil, hafif ticari araç ve motosikletli gibi araçların bağlanmasını ve otoparka çekilmesini gerektiriyor.
Bu kapsamda aracı bağlanan sürücüler, yediemin otoparkına giderek çekici bedellerini ödeyip araçlarını teslim alıyor. Otomobil ve hafif ticari araçlarda çekici üzerinde tek araç olurken, motosikletlerde ise çok sayıda araç aynı çekici üzerinde taşınıyor.
Motosiklet sürücüleri, çok sayıda motorun tek çekici ile taşınmasına rağmen araçlarla aynı ücreti ödediklerini belirterek hem sosyal medyadan hem de bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler.