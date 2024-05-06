Motosikletliler çekici ücretine isyan etti

"MOTOSİKLETLER BİR ÇUVALMIŞ GİBİ ARAÇLARIN ÜZERİNE ATILIYOR"

Çok sayıda motosikletin aynı anda bir çekici üzerinde taşınmasına, motosiklet sürücülerinin sosyal medya sözcülerinden Cumhur Kahraman da tepki gösterdi.

Kahraman, "Motosiklet kağıt üzerinde bir araç ama araba gibi bir araç değil. Denetimlerde bağlanan motosikletler oluyor. Tabii ki denetimlerin sıklaşmasını istiyoruz çünkü bu denetimler bizim güvenliğimiz için de geçerli. Yalnız denetimler sonrasında motosikletler bir çuvalmış gibi araçların üzerine beşerli onarlı atılıyor. Burada motosikletlerin sahipleri mağdur oluyorlar. Çünkü kırılan parçalar oluyor, ezilen dökülen parçalar oluyor." diye konuştu.