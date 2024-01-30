MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat askerlik celp açıklaması
2024 yılında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri var. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav yerleri ocak ayının son haftasında duyurulacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 Şubat sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yükümlüler sevk belgesini sevk e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. İşte, 2024 Şubat askerlik celp açıklaması...