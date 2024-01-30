MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat askerlik celp açıklaması

2024 yılında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri var. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav yerleri ocak ayının son haftasında duyurulacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat askerlik celp açıklaması - 1

2024 Şubat sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yükümlüler sevk belgesini sevk e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. İşte, 2024 Şubat askerlik celp açıklaması...

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MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat askerlik celp açıklaması - 2

ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat askerlik celp açıklaması - 3

MSB SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024

Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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