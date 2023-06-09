MSÜ tercih sonuçları 2023: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava girip aldıkları puanlara göre tercihlerini gerçekleştiren askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl da haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?