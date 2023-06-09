MSÜ tercih sonuçları 2023: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 2023: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava girip aldıkları puanlara göre tercihlerini gerçekleştiren askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl da haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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MSÜ tercih sonuçları 2023: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları 2023: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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