MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri (MSÜ) 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih işlemlerinin tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayının son günlerinde açıklanan MSÜ tercihlerinin sonuçları ı 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak.