MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri (MSÜ) 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih işlemlerinin tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayının son günlerinde açıklanan MSÜ tercihlerinin sonuçları  ı 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri (MSÜ) 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihlerinin sonuçlarının Haziran ayında duyurulması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Tercih yerleşitrme sürecinde adaylar, Aday Değerlendirme Puanı sıralaması ile yerleştirilecekler.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.

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