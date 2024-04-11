Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki grup arasında kız meselesi nedeniyle silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. İki grup kavga sırasında, cadde ortasında birbirine girerken, bir kişinin yerde yatan diğer kişiye tabancayla ateş ettiği görüldü. Uzun süre devam eden olayda 6 kişi yaralandı.

Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 1

Muğla’da iki grup arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarı’nda meydanında meydana geldi.

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Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 2

İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y., kavga etmeye başladı.

Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 3

Kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırıp, tabancayla ateş açtı.

Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 4

Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla, Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. ise tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 5

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 6

Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 7

Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; grubun birbiriyle kavga ettiği, daha sonra gruptan bir kişinin yerde yatan bir kişiye tabancayla ateş ettiği anlar da yer aldı.
Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 8

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı - 9
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