Muğla’da cadde ortasında meydan savaşı gibi kavga: 6 kişi yaralı
Muğla’nın Milas ilçesinde iki grup arasında kız meselesi nedeniyle silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. İki grup kavga sırasında, cadde ortasında birbirine girerken, bir kişinin yerde yatan diğer kişiye tabancayla ateş ettiği görüldü. Uzun süre devam eden olayda 6 kişi yaralandı.
Muğla’da iki grup arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.Olay, dün saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarı’nda meydanında meydana geldi.