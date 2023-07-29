Muğla'da yangınların ardından yanan alanlar tekrar yeşeriyor
Muğla'da 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin 20 hektar alan yapılan çalışmalarla tekrar yeşeriyor. Muğla'da yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 75’i kızılçam ve 7’si karaçam olmak üzere 82 ton tohum serpildi. Bunun da yaklaşık 1 milyar 500 milyon adet çam tohumuna denk geldiği belirtildi.
Türkiye'de yakın tarihin en büyük orman yangınları, 2021 yılında yaşandı. 28 Temmuz 2021 günü Antalya Manavgat yangınıyla başlayan, ardından Adana ve Mersin Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında peş peşe çıkan orman yangınlarına 29 Temmuz 2021 günü Marmaris'te çıkan yangın eklendi.