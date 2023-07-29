Muğla'da yangınların ardından yanan alanlar tekrar yeşeriyor

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN SEFERBER OLUNDU

Söndürme çalışmalarında 2 bin 527 si orman personeli; teknik eleman orman mühendisi-orman muhafaza memuru-yangın söndürme işçisi olmak üzere, 9 bin 378'i diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personel, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte 15 binin üzerinde insan görev aldı.

711’i orman teşkilatına ait olmak üzere belediye itfaiyeleri ve diğer kurumlardan 1500'ün üzerinde arazöz ve itfaiye aracı, 56'sı orman teşkilatı olmak üzere 500'ün üzerinde iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı.

Bunun yanında dış ülkelerden gelen destekle birlikte 54 helikopter ve 16 uçak hava gücü olarak görev yaptı.