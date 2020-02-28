Mülteciler sınırı geçmek için harekete geçti

İZMİR’DEN YUNANİSTAN’A MÜLTECİ AKINI

İzmir’in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak.