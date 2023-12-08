Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
Gemlik'te hafta başında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen depremi bir kez daha hatırlattı. Gözler, büyük İstanbul depremine çevrilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre, kentte deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." ifadelerini kullandı.
4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.