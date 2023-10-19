“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak

Çevredeki esnaf kavgayı ayırmak istedi.

Bu sırada iş yerinden çıkan Furkan Keser’in babası Ali Keser, F.Ö.’ye saldırdı. F.Ö.’nün iş yerindeki arkadaşları ve yakınları da olayı haber alıp gelerek kavgaya dahil oldu.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.