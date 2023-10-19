“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak

Konya’da babasına ait galerinin önünde video çeken Furkan Keser ve aynı cadde üzerindeki bir galeride çalışan F.Ö. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle biten kavga, F.Ö.’nün yakınlarıyla birlikte aynı yere gelmesiyle yeniden başladı. F.Ö. ve beraberindekiler Furkan Keser ve babası Ali Keser’e muşta ve sopalarla saldırdı.

“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak - 1

Konya’da iki kişi arasındaki “Ne bakıyorsun” tartışması, muşta ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak - 2

Seydişehir ilçesinde yaşayan Furkan Keser, 11 Ekim günü babası Ali Keser’e ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, marketten ekmek alıp dönen aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. iddiaya göre “Ne bakıyorsun” diyerek laf attı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak - 3

Çevredeki esnaf kavgayı ayırmak istedi.

Bu sırada iş yerinden çıkan Furkan Keser’in babası Ali Keser, F.Ö.’ye saldırdı. F.Ö.’nün iş yerindeki arkadaşları ve yakınları da olayı haber alıp gelerek kavgaya dahil oldu.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak - 4

DAHA KALABALIK GELDİLER

Kısa süre sonra F.Ö., beraberinde arkadaşı ve yakınlarıyla geri gelip, baba ve oğluna, sopa ve muştayla saldırdı.

Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonra erdi.
“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak - 5

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Baba ve oğul, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Aldıkları darbelerle başından, yüz, kol ve bacaklarından yaralanan Ali Keser ile oğlu Furkan’a “basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandıkları” belirtilen rapor verildi.

“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak - 6

Tedavilerinin ardından taburcu olan Ali Keser ve oğlu Furkan, polis merkezine gidip, şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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