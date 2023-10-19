“Ne bakıyorsun” tartışmasında öldüresiye dayak
Konya’da babasına ait galerinin önünde video çeken Furkan Keser ve aynı cadde üzerindeki bir galeride çalışan F.Ö. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle biten kavga, F.Ö.’nün yakınlarıyla birlikte aynı yere gelmesiyle yeniden başladı. F.Ö. ve beraberindekiler Furkan Keser ve babası Ali Keser’e muşta ve sopalarla saldırdı.
Konya’da iki kişi arasındaki “Ne bakıyorsun” tartışması, muşta ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.