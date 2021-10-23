Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Bulgaristan'da kuş gözlemcileri tarafından GPS ile takip edilen şah kartaldan alınan sinyal Ankara'da durdu. Belirlenen koordinatlara giden ekip kuşu ölü buldu. Kuşun vücudunda onlarca saçma tespit edildi.

Abone ol Paylaş









Bulgaristan'daki bir kuş gözlem ekibi tarafından GPS ile takip edilen şah kartal türü bir kuş, geldiği Ankara'da vurularak öldürüldü.



Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliğinı korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife’in (BSPB) Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi, GPS vericiyle takip ettiği genç şah kartalın sürekli aynı noktadan sinyal vermesi üzerine Türkiye'deki çalışmaları birlikte yürüttüğü ekiple iletişime geçti.





Koordinatları aldıktan sonra Ankara'da sinyalin geldiği Temelli bölgesine giden Özcan ve Dev Belgesel ekibi kuşu öldü halde buldu.



Özcan, yaptıkları incelemede kuşun kanadı, göğsü, karın boşluğu gibi vücudunun birçok yerinde onlarca saçma bulunduğunu söyledi. Kuşun yaralanmaya bağlı enfeksiyon sonucu öldüğü tespit edildi.

BSPB ekibince, geçen haziran ayında, genç şah kartalın henüz yavruyken Sofya kırsalındaki yuvasından düşmüş olarak bulunduğunu anlatan Özcan, “Hafif yaralı olan kuş tedavi edildikten sonra halkalanıyor. GPS verici takılarak, göç güzergahı takibe alınıyor" dedi.

Şah kartalların küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkati çeken Cansu Özcan, “Araştırmacılar tarafından da ilgiyle takip edilen bir tür. Göç rotaları ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için GPS vericiyle takip ediliyor. Ne yazık ki, yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan GPS vericiyle takip edilirken Konya'da yalıtımsız elektrik telleri nedeniyle ölü bulduğumuz genç küçük orman kartalı gibi bu genç şah kartalı da insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettik" dedi.





Şah kartallar ve diğer yırtıcı tüm kuş türlerinin aslında çiftçi dostu olduğuna da vurgu yapan Özcan, şunları söyledi:



"Şah kartallar ve diğer kartal ve yırtıcı kuş türleri doğada yılan, fare ve kemirgen türlerle beslenir. Çiftçilerimiz ürünlerine zarar veren kemirgen türlere karşı zirai ilaç kullanıyor. Halbuki yırtıcı kuş türleri bunlarla beslenerek doğada denge oluşturuyor. Dolayısıyla tarlalara ilaç atmaya da gerek kalmıyor. Ama bu kuşları vurdukları için kemirgen türlerin popülasyonu da artıyor."





Yırtıcı kuş türleri için Türkiye'deki en büyük iki tehdidin yalıtımı yapılmamış elektrik telleri ve ateşli silahla vurulma olduğuna işaret eden Özcan, "En çok bu iki nedenle ölüyorlar. Dünyadaki popülasyonu 2 bin 500 ile 10 bin çift arasında. Türkiye popülasyonu 100-150 çift arasında" diye konuştu.