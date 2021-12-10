Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı

Bölgede 12 yıldır aktif olarak çalıştığı için bu balıkların farklı olduğunu anlamakta zorlanmadığını ifade eden Kaya şunları kaydetti:

“Araştırma sırasında yakaladığım bazı çöpçü balıklarını ilk defa görmüştüm.12 yıllık saha çalışması tecrübelerim süresince Paraschistura cinsini hiç görmemiştim. Batman bantlı çöpçü balığı Türkiye’deki Paraschistura cinsine ait tek türdür. Bu nedenle, Sarım Deresi’ndeki örnekleme sırasında yakaladığım çöpçü balıklarının daha önce gördüklerimden farklı olduğunu anlamama rağmen hangi cinse ait bir tür olduğunu hemen anlayamamıştım."