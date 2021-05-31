Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yetişen nilüfer çiçeklerini koparanlara, 160 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Anadolu Ajansı 31.05.2021 - 10:03

Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 1

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 2

Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 3

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 4

Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 5
Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 6
Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 7
Nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza verilecek - 8

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