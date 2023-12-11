Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı

Otomobil sürücüsü Nurettin Akgül ise Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen, şerit izleme kurallarına riayet etmemek ve araçların hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

Raporun, otomobil sürücüsü Akgül ile ilgili bölümünde, “Sürücünün yol çalışmasından dolayı tek şerit kullanılan yolda şeridinde kalmadığı ve karşı geliş şeridine geçtiği için üzerine geldiğini öngördüğü araç ile arasındaki mesafede etkin bir fren ile duracak hızda seyretmediği ve yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati göstermediği için bu kazada tali kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” tespitlerine yer verildi.