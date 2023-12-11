Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Coşkuntuna ve Çetin’in nikahlarına 1 gün kala yaşamını yitirdiği kazanın bilirkişi raporunda, kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici asli, otomobil sürücüsü Nurettin Akgül ise tali kusurlu bulundu.
Nişanlı çiftin, nikahlarına 1 gün kala öldüğü kazada, bilirkişi raporu açıklandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TEM Otoyolu gişeler mevkisinde 26 Mayıs günü, Nurettin Akgül’ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı.Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.