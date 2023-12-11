Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Coşkuntuna ve Çetin’in nikahlarına 1 gün kala yaşamını yitirdiği kazanın bilirkişi raporunda, kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici asli, otomobil sürücüsü Nurettin Akgül ise tali kusurlu bulundu.

Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 1

Nişanlı çiftin, nikahlarına 1 gün kala öldüğü kazada, bilirkişi raporu açıklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TEM Otoyolu gişeler mevkisinde 26 Mayıs günü, Nurettin Akgül’ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 2

1 GÜN SONRA NİKAHLARI VARDI

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in, kazadan 1 gün sonra Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde nikah töreni olduğu ortaya çıktı. İstanbul’dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli’ye giden Coşkuntuna ve Çetin’in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.

Kardelen Coşkuntuna Kırklareli’de, Burhan Çetin ise İstanbul’da toprağa verildi.
Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 3

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından hastanede tedavileri tamamlanan kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici ile otomobil sürücüsü Nurettin Akgül, gözaltına alındı.

Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 4

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyonet sürücüsü Ekici çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, otomobil sürücüsü Akgül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 5

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Olayın ardından başlatılan adli süreçte ilk olarak bilirkişi heyeti raporunu açıkladı.

Heyet raporunda, tutuklu kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen, şerit izleme kurallarına riayet etmemek ve şeride tecavüz etme kusurlarını işlediği, aracının hızını ise kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.
Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 6

Raporda, “Sürücünün anlatımları çarpmanın gerçekleştiği yer ve araçların çarpma noktaları dikkate alındığında, dubalar ile ayrılan yolda sürücünün karşı şeride temasının olduğu ve tekrar sağa direksiyonu çevirdiği esnada aracının ön kısımları ile şeridine girmek zorunda kalan araca çarptığı için sürücünün aracının hızını yol durumuna uydurmadığı ve etkin bir fren ile duramadığı için aracını şeridinde tutma becerisini gösteremediği için sürücünün yolu kullanan diğer sürücülere, yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati tam olarak gösteremediği için bu kazada asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” denildi.

Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı - 7

Otomobil sürücüsü Nurettin Akgül ise Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen, şerit izleme kurallarına riayet etmemek ve araçların hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

Raporun, otomobil sürücüsü Akgül ile ilgili bölümünde, “Sürücünün yol çalışmasından dolayı tek şerit kullanılan yolda şeridinde kalmadığı ve karşı geliş şeridine geçtiği için üzerine geldiğini öngördüğü araç ile arasındaki mesafede etkin bir fren ile duracak hızda seyretmediği ve yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati göstermediği için bu kazada tali kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” tespitlerine yer verildi.
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