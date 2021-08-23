Nostaljik tramvayın ilk kadın makinistleri göreve başladı

“HERKES FOTOĞRAF ÇEKİYOR, EL SALLAMADAN GEÇEMİYORUM”

Farklı araçlara ilgisi olduğunu dile getiren Burcu Kasap, makinist olma sürecini anlattı.

Daha önce çalıştığı bir beton firmasında kepçe ve mikser sürmeyi öğrendiğini anlatan Kasap, pandemi döneminde bir süre işsiz kaldığını ve o süreçte tren sürücülüğü ilanını gördüğünü belirtti.

İlana hemen başvurduğunu ifade eden Kasap, "Aslında pek olumlu sonuçlanacağını düşünmüyordum ama her şey olumlu oldu. Sınavlar, mülakatlar bayağı zordu. O kadar çok ders çalışıyordum ki annem, ‘bu kadar ders çalışsaydın şu anda tıp bitirip doktor olmuştun’ dedi. Gerçekten de öyle olurdu çünkü hakikaten zor bir süreçti” diye konuştu.