Noterde rüşvet ağı: 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı
Nevşehir merkezli 76 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu yapıldı. Operasyonda 234 kişi gözaltına alındı. Avanos Noterliği’nde yapılan 15 bin usulsüz işlemde rüşvet alındığı tespiti üzerine yapılan operasyonda, kamunun 147 milyon lira zarara uğratıldığı, 406 milyon lira haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon lira rüşvet alındığı belirlendi.
Nevşehir polisi, Avanos Noterliği’nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği’nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.