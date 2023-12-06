Noterde rüşvet ağı: 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı

Nevşehir merkezli 76 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu yapıldı. Operasyonda 234 kişi gözaltına alındı. Avanos Noterliği’nde yapılan 15 bin usulsüz işlemde rüşvet alındığı tespiti üzerine yapılan operasyonda, kamunun 147 milyon lira zarara uğratıldığı, 406 milyon lira haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon lira rüşvet alındığı belirlendi.

Noterde rüşvet ağı: 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı - 1

Nevşehir polisi, Avanos Noterliği’nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği’nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Noterde rüşvet ağı: 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı - 2

RÜŞVET KARŞILIĞI 15 BİN İŞLEM

Yapılan denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon lira zarara uğratıldığı, 406 milyon lira haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon lira rüşvet alındığı belirlendi.

Noterde rüşvet ağı: 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı - 3

234 KİŞİ GÖZALTINDA

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı.

Noterde rüşvet ağı: 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı - 4

9 KİŞİNİN MALVARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen malvarlığına el konuldu.

Ekiplerin 15 bin araca usulsüz işlem yapılması ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve vermek, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlarından 62’si Nevşehir’de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.

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