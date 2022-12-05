Öğrencilerin 'çelik tünelli' okul yolculuğu

"BİNANIN OKUL BAHÇESİNE YIKILMASINDAN KORKUYORUZ"

Binanın yıkılma tehlikesi olduğunu söyleyen Sakarya Mahallesi muhtarı Abdülmenaf Turşak, "Okullar açılmadan bir hafta önce 04.30 sıralarında bina yıkıldı. Bu okulda yaklaşık 700 öğrenci eğitim görüyor. 7 mahalleye bağlı tek okul. Binanın kontrollü bir şekilde yıkılması için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması gerekiyor. Konuyla ilgili belediyeye başvuru yaptık. Birtakım önlemler alınsa da bina ile okul bahçesi arasındaki mesafe çok az. Herhangi bir olumsuzlukta okul bahçesine yıkılmasından, öğrencilerin zarar görmesinden korkuyoruz" dedi.