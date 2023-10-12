Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilmektedir. Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Peki, öğrenim kredisi nedir? GSB bursu ne kadar, kimlere verilir? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte - 1

Burs ve öğrenim kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte - 2

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte - 3

GSB BURSU NE KADAR?

Mevcut durumda, KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte - 4

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Kredi almaktan vazgeçme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Öğretim Kurumuna kayıt yenilememe,

Bakanlık yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Kurumumuzdan burs/ öğrenim kredisi alan tüm öğrencilerin, öğrenim durumundaki her türlü değişikliği (öğretim kurumundan ayrılma,
çıkarılma, öğretim kurumu değişikliği vb.) bir ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.

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