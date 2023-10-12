Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,



Kredi almaktan vazgeçme,



Öğretim kurumunun kapatılması,



Öğretim Kurumuna kayıt yenilememe,



Bakanlık yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,



Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.



Kurumumuzdan burs/ öğrenim kredisi alan tüm öğrencilerin, öğrenim durumundaki her türlü değişikliği (öğretim kurumundan ayrılma,

çıkarılma, öğretim kurumu değişikliği vb.) bir ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.