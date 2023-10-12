Öğrenim kredisi nedir, kimlere verilir? GSB bursu ne kadar? Gözler burs ve kredilerin ödeneceği tarihte
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilmektedir. Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Peki, öğrenim kredisi nedir? GSB bursu ne kadar, kimlere verilir? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?
Burs ve öğrenim kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.