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Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı)

Öğretmen atama takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, öğretmen ataması ön başvuru, sözlü sınav ve atama tercihleri için tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında 103 bin branş için atama yapılacağı belirtildi ve branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Peki, 45 bin öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı) - 1

Öğretmen atamaları ön başvuru işlemleri bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 yılı öğretmen atama takviminin ardından, ön başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu. Peki, öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı) - 2

ÖN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

ÖN BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı) - 3

BAKAN ÖZER ATAMA TAKVİMİNİ DUYURDU

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız.

Öğretmenlerimiz, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı) - 4

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı) - 5

50 TABAN PUAN ESAS ALINACAK

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını açıklayan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (MEB branş ve kontenjan dağılımı) - 6

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

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