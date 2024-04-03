Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Kabine gündeminde olması beklenen konular arasında yer alan öğretmen atamaları için Bakan Tekin açıklamalarda bulunmuştu. Kabineyi işaret eden Bakan Tekin'in açıklamaları sonrasında ise gözler 2024 öğretmen atama takvimine çevrildi. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2024 öğretmen atamaları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Atama bekleyen binlerce öğretmen, gözlerini Kabine toplantısında konuşulması beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili karara çevirdi. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?