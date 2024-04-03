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Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Kabine gündeminde olması beklenen konular arasında yer alan öğretmen atamaları için Bakan Tekin açıklamalarda bulunmuştu. Kabineyi işaret eden Bakan Tekin'in açıklamaları sonrasında ise gözler 2024 öğretmen atama takvimine çevrildi. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 1

2024 öğretmen atamaları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Atama bekleyen binlerce öğretmen, gözlerini Kabine toplantısında konuşulması beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili karara çevirdi. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 2

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin nisan ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı.

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 3

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 4

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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