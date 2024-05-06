Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu?
Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2024 öğretmen atamaları öncesinde, kadro sayısı ve branş dağılımı açıklanacak. Kabine toplantısının ardından atanacak yeni öğretmen sayısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyordu. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu?
2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer almaya başladı. Kabine toplantısını işaret eden Bakan Tekin, Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen ataması için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı.