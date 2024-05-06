Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2024 öğretmen atamaları öncesinde, kadro sayısı ve branş dağılımı açıklanacak. Kabine toplantısının ardından atanacak yeni öğretmen sayısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyordu. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu? - 1

2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer almaya başladı. Kabine toplantısını işaret eden Bakan Tekin, Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen ataması için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı.

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Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu? - 2

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin branş dağılımları ve başvuru takviminin yarın açıklanacağını söyledi. 

Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu? - 3

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tamamlandı. Beştepe’de gerçekleşen ve saat 16.30’da başlayan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda bakanlar, kendi alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. İç ve dış politikada birçok başlık ele alındı.

Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu? - 4

EŞİT DERECEDE YAPILMASI İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

130'a yakın farklı branşta atama yaptıklarına dikkati çeken Tekin, her branşın eşit derecede önemli olduğuna işaret etti.

Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 5
Branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini belirten Tekin, "Hiçbir endişeleri olmasın. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız." dedi.

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