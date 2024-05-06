Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu?

EŞİT DERECEDE YAPILMASI İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

130'a yakın farklı branşta atama yaptıklarına dikkati çeken Tekin, her branşın eşit derecede önemli olduğuna işaret etti.



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Branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini belirten Tekin, "Hiçbir endişeleri olmasın. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız." dedi.