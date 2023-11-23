Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar

Öğretmenler Günü mesajları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yarın kutlanacak olması sebebiyle, yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Küçüklüğümüzden bu yana ailemizin bir parçası olan ve bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimiz için en güzel, kısa ve anlamlı mesajları ve sözleri sizler için derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler günü için en güzel, kısa, anlamlı mesajlar, sözler ve şiirler.

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 1

Öğretmenler Günü mesajlarında en güzel, kısa ve anlamlı seçenekler, öğrencilerin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl yine duygu ve mutluluk saçmaya devam edecek. Siz de Öğretmenler Günü mesajlarıyla öğretmenlerinizi mutlu edebilir, onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte en güzel, kısa ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 2

2023 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgili öğretmenim, rehberliğiniz ve bilgeliğiniz olmasaydı, şu an olduğum yerde olmazdım! Teşekkürler ve mutlu öğretmenler günü!

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir.

Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Sen en iyi öğretmensin.

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 3

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Lütfen sonsuz saygılarımı ve en iyi dileklerimi kabul edin!

İçimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için gösterdiğiniz tüm çabalar ödenemez.

Sözleriniz, tutumlarınız ve eylemleriniz çocuklarımızın eğitiminde o kadar olumlu bir fark yarattı ki! Size minnettarız!

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 4

Senin kadar harika bir öğretmenim olduğu için şanslıydım. Neşe dolu anlarla dolu bir Öğretmenler Günü dilerim!

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bugün ve her gün size teşekkür ediyoruz!

Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 5

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz... Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim...

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 6

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adadın öğretmenim kendini,
Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,
İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,
Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,
Sen üzülme solmasın hiç cemalin,
Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,
Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,
Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,
Ben de bir gün öğretmen olursam,
Canım öğretmenim önümde bir örneksin

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 7

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel, kısa, ve anlamlı mesajlar - 8

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

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