Olası İstanbul depremi için uyarı: “Bu 4 yoldan en az ikisi açık tutulmalı”
Beklenen İstanbul depremi sonrası, megakentte en büyük sorunlardan birinin ulaşım olması bekleniyor. Uzmanlar, büyük bir deprem sonrasında kentteki trafiğin 3 ila 7 gün boyunca “tahmin edilmesi zor ve karmaşık bir durum içinde” olacağını söylüyor. Olası deprem sonrasında kentte doğu-batı yönünde sahil yolu, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan oluşan 4 koridordan en az ikisinin açık tutulması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Olası İstanbul depremi ve depremin olası etkilerine ilişkin uzmanların uyarıları sürüyor.Deprem sonrasında megakentte en hayati konulardan biri ulaşım olacak.