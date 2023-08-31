Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evin bahçesinde el bombası gömülü olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis eşliğinde bahçede kazı yapılırken, herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı - 1

Kastamonu’da bir evin bahçesinde el bombası kazısı yapıldı.

Tosya ilçesine bağlı Hacıkemal Mahallesi’nde yaşayan ve 1 ay önce yaşamını yitiren polis memuru Mustafa O.’nun evinin kanalizasyon gideri tıkandı.

Kızı Sebahat O., gideri tamir ettirmek istedi. Annesi Fatma O., babasının bahçeye el bombası gömdüğünü belirterek müsaade etmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı - 2

Sebahat O.’nun ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis, itfaiye, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi adrese sevk edildi.

Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı - 3

Evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, iş makineleri ile kazı çalışması başlattı.

Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı - 4

2,5 saat boyunca süren çalışmada herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı - 5

Mahallede oturan Nevin Tahtacı, olayı şu sözlerle anlattı:

“Evin sahibi emekli polisti. Bir ay kadar önce vefat etti. Kızı ve eşi evde kalırken gider tıkanmış. Kızı, gideri değiştirmek isteyince annesi de 'Baban, bahçeye el bombası gömdü' diye anlatmış. Kızı da polise ihbarda bulunuyor.”

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