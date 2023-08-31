Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evin bahçesinde el bombası gömülü olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis eşliğinde bahçede kazı yapılırken, herhangi bir bulguya ulaşılamadı.
Kastamonu’da bir evin bahçesinde el bombası kazısı yapıldı.
Tosya ilçesine bağlı Hacıkemal Mahallesi’nde yaşayan ve 1 ay önce yaşamını yitiren polis memuru Mustafa O.’nun evinin kanalizasyon gideri tıkandı.
Kızı Sebahat O., gideri tamir ettirmek istedi. Annesi Fatma O., babasının bahçeye el bombası gömdüğünü belirterek müsaade etmedi.