Ölen polisin eşi “bomba gömdü” dedi, evin bahçesinde bomba araması yapıldı

Mahallede oturan Nevin Tahtacı, olayı şu sözlerle anlattı:

“Evin sahibi emekli polisti. Bir ay kadar önce vefat etti. Kızı ve eşi evde kalırken gider tıkanmış. Kızı, gideri değiştirmek isteyince annesi de 'Baban, bahçeye el bombası gömdü' diye anlatmış. Kızı da polise ihbarda bulunuyor.”