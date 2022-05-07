Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip

ARAMALARI TAKİP EDİYORLAR

Öte yandan kazanın olduğu günden beri bölgede olan Bulut ailesinin yakınları, çalışmayı yakından takip ediyor. Fevzi Bulut'un ağabeyi Fehmi Bulut, kayınpederi İlhan Durmaz, Büşra Tosun'un eşi Yunus Tosun'un amcası Mikail Tosun bölgeden ayrılmıyor. Ağabey Fehmi Bulut, "Allah devletimizden razı olsun. Kaza sonrasından itibaren hep yanımızda oldular. Arama çalışmaları az da olsa acımızı dindirdi" dedi.