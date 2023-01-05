Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 1128 personel alımı yapacak: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2022-KPSSP93) en az 65 puan alan, ön lisans programlarından ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun, tam teşekküllü sağlık kurum ve kuruluşlarından (yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu alan ve diğer şartları karşılayan adaylar başvuruda bulunabilecek.