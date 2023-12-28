Osmaniye'de ilginç olay: Yılbaşında kesilmek yerine emekli edildi

TRANSFERİ SAĞLANDI

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise nefes alan hiçbir canlının kesilmesini istemediklerini belirterek, “Hindinin yılbaşı eğlencesi olmasını da istemedik. Bizlerde geldik, bu canımızı alıp, ölene kadar özgürce yaşaması için transferini sağladık.” diye konuştu.