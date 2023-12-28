Osmaniye'de ilginç olay: Yılbaşında kesilmek yerine emekli edildi
Osmaniye'de 2 ay önce hayatını kaybeden Meryem Çolak’ın 4 yıldır beslediği "Zorba" isimli erkek hindisi, ailesi tarafından HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne yerleştirildi. Çolak’ın oğlu Ahmet Çolak, "Zorba'yı görünce annemizi hatırlıyorduk. Ana yadigarı olan Zorba, ölünceye kadar emekli hayvan çiftliğinde huzur içinde yaşayacak.” dedi.
Merkeze bağlı Dervişiye köyü Bıçakçılar Mahallesi'nde oturan Ahmet Çolak, 2 ay önce yaşamını yitiren annesi Meryem Çolak’ın "Zorba" adını koyduğu 4 yaşındaki erkek hindiyi yılbaşında kesmeye kıyamadıklarını ve diğer aile fertlerinin de görünce annelerini hatırlayıp üzüntü yaşadıklarını belirterek Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilmesi için başvurdu.