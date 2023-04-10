Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu aileye saldırdı

Saldırganın olaydan 20 gün sonra konuşmak için eşini çağırdığını ve kameraların olmadığı yere doğru götürdüğünü öne süren Özdemir, "Telefondan bir şey göstereceğini söylemiş, o esnada merdivenlerden ben iniyordum. Eşimin kiminle konuştuğunu sordum. Ben bakarken birden eşime kafa attı. Eşim de ne olduğunu anlayamadı. Sağdan soldan insanlar sopalarla koşmaya çalıştı. Ben ayırmaya çalıştığım zaman bana 2 kez yumruk attılar." dedi.