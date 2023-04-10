Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu aileye saldırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde 5 yaşındaki otizmli çocuğun gürültüsünden rahatsız olduğu öne sürülen komşu, aileye saldırdı.
Fabrika işleten Müjgan Özdemir ve Murat Kaan Özdemir'in, 5 yaşındaki otizmli çocukları iş yerinin bulunduğu binada sinir krizi geçirdi.
Bu sırada tekstil atölyesi işleten üst kat komşuları, otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu. Çocuğun gürültü yaptığını ileri süren komşu Yunus Ş., Özdemir ailesine bağırdı.
Olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra Murat Kaan Özdemir, iş yerinden çıktıktan sonra komşusunun saldırısına uğradı.
Müjgan Özdemir de eşini kurtarmaya çalışırken dövüldü. Özdemir ailesi komşularından şikayetçi oldu.
Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan Özdemir, oğlunun otizmli olması nedeniyle bazen hareketli olduğunu ve durduramadıklarını söyledi.
Yaşananların ardından iş yerlerini boşaltan aile, saldırganların yakalanmasını istedi.
Yaşananları anlatan 4 çocuk annesi Müjgan Özdemir, oğlunun yüzde 90 engelli raporunu olduğunu ve zaman zaman iş yerine yanlarına geldiğini dile getirdi.
Saldırganın olaydan 20 gün sonra konuşmak için eşini çağırdığını ve kameraların olmadığı yere doğru götürdüğünü öne süren Özdemir, "Telefondan bir şey göstereceğini söylemiş, o esnada merdivenlerden ben iniyordum. Eşimin kiminle konuştuğunu sordum. Ben bakarken birden eşime kafa attı. Eşim de ne olduğunu anlayamadı. Sağdan soldan insanlar sopalarla koşmaya çalıştı. Ben ayırmaya çalıştığım zaman bana 2 kez yumruk attılar." dedi.
Baba Murat Kaan Özdemir tehdit edildiği için iş yerini boşalttığını belirtti.
Saldırganın büyük tehditler ettiğini ifade eden baba Özdemir, korktuklarını da dile getirdi.