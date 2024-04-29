Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!"

Cama atılan yumurtayı temizlemek için sileceklerini çalıştıran sürücüler, yumurtanın tüm cama yayılmasıyla bir süre sonra durmak zorunda kalıyor.

İddiaya göre işte tam da bu anda çetenin diğer üyeleri aracından inen sürücüyü silah zoruyla gasbediyor.

SİLECEKLERİNİZİ ÇALIŞTIRMAYIN

Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, benzer durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemelerini tavsiye etti.