Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!"

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu mesken tutan otoban çetesinin, seyir halindeki araçların önüne atlayıp ya da yumurta atıp, araçlarından inen sürücüleri gasbettiğine yönelik sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, eylemin daha önce “Cono” isimli çete tarafından gerçekleştirildiğini ancak kentte son bir yılda bu konuda herhangi bir müracat olmadığını açıkladı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay sonrası pek çok sürücü uyarıda bulunarak, benzer bir durumla karşılaşılması halinde sileceklerin çalıştırılmaması ve araçlardan inilmemesini tavsiye etti.

Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!" - 1

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu son günlerde hırsızlık ve gasp iddialarıyla gündemde…

Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre, gece yarısı otoyoldan geçen araçlara yumurtalı tuzak kuruluyor ya da hızla giden araçların önüne kimliği belirsiz kişiler atlıyor.

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Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!" - 2

Cama atılan yumurtayı temizlemek için sileceklerini çalıştıran sürücüler, yumurtanın tüm cama yayılmasıyla bir süre sonra durmak zorunda kalıyor.

İddiaya göre işte tam da bu anda çetenin diğer üyeleri aracından inen sürücüyü silah zoruyla gasbediyor.

SİLECEKLERİNİZİ ÇALIŞTIRMAYIN

Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, benzer durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemelerini tavsiye etti.

Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!" - 3

DAHA ÖNCE "CONO"LAR YAPIYORDU

Otoyolda yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayı, sosyal medyada gündem olunca Mersin Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Emniyetin açıklamasında söz konusu hırsızlık olayının daha önce “Cono” olarak bilinen çete tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ancak son 1 yıl içinde bu konuda bir ihbar gelmediği ifade edildi.

Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!" - 4

Açıklamada, otoyoldaki denetimlerin 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.

Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!" - 5
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