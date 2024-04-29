Otoban çetesinden gece yarısı yumurtalı tuzak: "Sakın sileceklerinizi çalıştırmayın!"
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu mesken tutan otoban çetesinin, seyir halindeki araçların önüne atlayıp ya da yumurta atıp, araçlarından inen sürücüleri gasbettiğine yönelik sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, eylemin daha önce “Cono” isimli çete tarafından gerçekleştirildiğini ancak kentte son bir yılda bu konuda herhangi bir müracat olmadığını açıkladı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay sonrası pek çok sürücü uyarıda bulunarak, benzer bir durumla karşılaşılması halinde sileceklerin çalıştırılmaması ve araçlardan inilmemesini tavsiye etti.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu son günlerde hırsızlık ve gasp iddialarıyla gündemde…
Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre, gece yarısı otoyoldan geçen araçlara yumurtalı tuzak kuruluyor ya da hızla giden araçların önüne kimliği belirsiz kişiler atlıyor.