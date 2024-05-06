Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı
Adana'da yolun karşısına geçerken O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsünün altında kalan Fadime Günindi toprağa verildi. Kaza anına ilişkin araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. İfadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım." diyen şoför O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde evine dönen Fadime Günindi’ye sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsü çarptı.