Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.