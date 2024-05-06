Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı

Adana'da yolun karşısına geçerken O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsünün altında kalan Fadime Günindi toprağa verildi. Kaza anına ilişkin araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. İfadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım." diyen şoför O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 1

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde evine dönen Fadime Günindi’ye sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsü çarptı.

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Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 2

Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 4

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 5

Kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 6

Görüntülerde, yolun karşısına doğru yürüyen Günindi’nin, şoför O.Ö.’nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı.

O.Ö.’nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 7

Polis merkezindeki ifadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım” diyen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 8
Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 9
Otobüsün altında kalarak can vermişti: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, şoför serbest bırakıldı - 10
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