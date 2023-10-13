Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular

İnternette gördüğü bir araç ilanı üzerine ilanı veren kadınla görüştükten sonra 10 gün önce Manavgat’a geldiğini belirten Kızıldeniz, “Fiyatta anlaşamayınca Alanya’ya geçtim. Alanya’da işlerimi bitirip dün Eskişehir’e bir kargo göndermek için Manavgat otogarına geldim. Manavgat otogarındayken beni daha önce Manavgat’a gelmeme vesile olan kadın arayarak, bir arkadaşında uygun araç olduğunu, bu aracı alabileceğimi söyledi. Ben de aracı almak için yanlarına gittim. Araçla ilgili görüşmeleri yaptık ve fiyatta anlaştık. Ertesi gün noter satışı için geceyi Manavgat’ta geçirmem gerekiyordu. Beni ağırlamak istediklerini, tekne turu yapıp otele bırakmayı teklif ettiler. Manavgat ırmağında tekneye bindiğim sırada birisi arkadan enseme vurdu. Döndüğüm anda suratıma darbe aldım. Üzerime saldırıp sürekli vurdular. Üzerimde bulunan telefonumu, 140 bin TL’lik çeki, bin euro dolayında dövizi aldılar.” dedi.