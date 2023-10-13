Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular
İlanda gördüğü aracı almak için Eskişehir’den Antalya’ya gelen bir kişi, araç için anlaştığı kişilerin saldırısına uğradığını iddia etti. Dövüldüğünü ve gasp edildiğini iddia eden Muhammet Kızıldeniz, polis tarafından yol kenarında yarı baygın halde bulundu. Saldırganların, kendisini öldü sanıp bıraktığını söyleyen Kızıldeniz, hastanede tedavi altına alındı.
İnternette bir ilanda gördüğü aracı almak için Eskişehir’den Antalya’ya gelen bir kişi, araç için anlaştığı kişiler tarafından teknede dövüldüğünü ardından da gasp edildiğini iddia etti.