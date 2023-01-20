Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü

Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil köprüden çaya uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 1

Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 2

Mehmet Naci Kılıç idaresindeki 56 AAJ 321 plakalı otomobil, Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 3

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 4

Ekipler otomobilde bulunan Abdurrahman Turksoy ve Mehmet Naci Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 5

Otomobilde sıkışan Hayrettin Yiğiter ekiplerin uzun uğraşlarıyla ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 6

Yiğiter, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü - 7

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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