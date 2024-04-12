Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk
Ramazan Bayramı tatili sona eriyor. Bayram tatilinin sonuna gelinmesiyle otoyollarda hareketlilik başladı. Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde araç yoğunluğu artmaya başlarken, Düzce’de trafik durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale’de de yoğunluk oluştu. İstanbul’un Tekirdağ girişinde ise araç trafiğinde artış gözlendi.
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.