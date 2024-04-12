Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk

Ramazan Bayramı tatili sona eriyor. Bayram tatilinin sonuna gelinmesiyle otoyollarda hareketlilik başladı. Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde araç yoğunluğu artmaya başlarken, Düzce’de trafik durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale’de de yoğunluk oluştu. İstanbul’un Tekirdağ girişinde ise araç trafiğinde artış gözlendi.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 1

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 2

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul yönünde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 3

Güzergah üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde otoparklar dolarken, benzin istasyonlarında da yoğnuluk artmaya başladı.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 4

DÜZCE'DE ARAÇ KUYRUĞU

Otoyolun Düzce kesiminde ise trafik yoğunluğu şimdiden artmaya başladı.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 5

İstanbul yönünde trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 6

Trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken, yoğunluk drone ile görüntülendi.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 7

KİLİT KAVŞAKTA YOĞUNLUK

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu arttı.

Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu’nda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 8

TEKİRDAĞ’DAN İSTANBUL’A GİRİŞTE YOĞUNLUK

Tatilin sonuna yaklaşılmasıyla İstanbul’un Tekirdağ girişi de hareketlendi.

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Otoyollarda dönüş hareketliliği başladı: Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk - 9

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

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