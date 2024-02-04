Otoyollarda gişesiz ulaşım dönemi
Otoyollardaki toplam 106 adet gişeden 20'si Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldü. Kalan 86 noktada daha gişelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 adet gişede 20'sinin Serbest Geçiş Sistemine dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi.