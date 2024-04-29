Oturma izni biten Kenyalı kadın, soyunup polise direndi

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy metro istasyonunda polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni bittiği ve yanında pasaportu olmadığı anlaşılınca bir anda soyunmaya başladı. Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. Kadının soyunduğu anları kaydedip polise hakaret eden iki kişi ise gözaltına alındı.

Oturma izni biten Kenyalı kadın, soyunup polise direndi - 1

Mecidiyeköy metro istasyonunda dün öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekibi, Kenya uyruklu bir kadını durdurdu. Ancak oturma izni biten ve üstünde pasaportu olmayan kadın, polise tartışmaya başladı.

O esnada kadın gözaltına alınmamak için soyunmaya başladı. İç çamaşırıyla kalan kadına, kadın polis memurları üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oturma izni biten Kenyalı kadın, soyunup polise direndi - 2

Kadın gözaltına alınacağı esnada metro istasyonundaki iki kişi, o anları kayıt altına almaya başladı. Polise hakaretlerde bulunan iki şahıs, uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince polis tarafından gözaltına alındı.

Oturma izni biten Kenyalı kadın, soyunup polise direndi - 3

Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için geri gönderme merkezine gönderildi.

Oturma izni biten Kenyalı kadın, soyunup polise direndi - 4

Kadın ayrıca kendisini izinsiz kayıt altına alan iki kişiden de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlıların, çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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