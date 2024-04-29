Oturma izni biten Kenyalı kadın, soyunup polise direndi
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy metro istasyonunda polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni bittiği ve yanında pasaportu olmadığı anlaşılınca bir anda soyunmaya başladı. Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. Kadının soyunduğu anları kaydedip polise hakaret eden iki kişi ise gözaltına alındı.
Mecidiyeköy metro istasyonunda dün öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekibi, Kenya uyruklu bir kadını durdurdu. Ancak oturma izni biten ve üstünde pasaportu olmayan kadın, polise tartışmaya başladı.
O esnada kadın gözaltına alınmamak için soyunmaya başladı. İç çamaşırıyla kalan kadına, kadın polis memurları üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti.