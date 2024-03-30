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Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Seçim öncesi geçerli-geçerisz oy pusulaları tekrar gündeme geldi. Kullandıkları oyları tehlikeye atmak istemeyen vatandaşlar, oy kullanırken dikkat edilecek hususları araştırıyor. Peki, oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu?

Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı - 1

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı - 2

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak

Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı - 3

OY PUSULALARINI GEÇERSİZ KILMAYACAK DURUMLAR

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı - 4

CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRMEK YASAK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı - 5

YENİSİ VERİLMEYECEK

Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı - 6

İMZA ATILACAK

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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