Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu? YSK geçerli geçersiz oyları açıkladı
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Seçim öncesi geçerli-geçerisz oy pusulaları tekrar gündeme geldi. Kullandıkları oyları tehlikeye atmak istemeyen vatandaşlar, oy kullanırken dikkat edilecek hususları araştırıyor. Peki, oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılır, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.