Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü

Covid 19 salgını nedeniyle sefer yapamayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor.

İHA 01.03.2021 - 11:48

Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 1
Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı’nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi.
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 2
Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı.
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 3
Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi.
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 4
Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı.
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 5
Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor.
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 6
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 7
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 8
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 9
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 10
Pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı uçak park alanına dönüştü - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER