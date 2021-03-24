Para nakil aracı hareket halindeyken yandı

Antalya'da hareket halindeki para nakil aracı yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçtaki para başka bir araca aktarıldı.
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İHA 24.03.2021 - 16:51
Antalya'da bankaların ATM'lere para yüklemesi için kullanılan para nakil aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gencer’in kullandığı seyir halindeki ATM Para Nakil Aracının ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanın ardından araç içerisinde alevler çıkmaya başlayınca aracı kullanan Mehmet Gencer ve araçta bulunan güvenlik görevlisi kendilerini aracın dışına attılar
Yanan araca ilk müdahaleyi alışveriş merkezinde bulunan esnaflar ve güvenlik görevlileri yangın tüpleriyle yaptı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda tamamen söndürüldü.
Aracı kullanan Mehmet Gencer, seyir halindeyken bir anda aracın tavan kısmında bulunan elektrik anahtarından dumanlar çıktığını, kısa süre sonra da yanmaya başladığını belirterek, aracı kenara çekip araçtan indiklerini söyledi.
Yangının söndürülmesinin ardından aracın arkasındaki kasa bölümü kırılıp açılarak içerisinde bulunan çanta ve diğer malzemeler olay yerine gelen bir başka araca aktarıldı.
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