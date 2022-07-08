Pençe-Kilit şehidine veda

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım, törene üniformasıyla katıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.07.2022 - 13:32

Pençe-Kilit şehidine veda - 1

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 2

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla dün Kahramanmaraş'a getirilen şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmak üzere kırsal Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Pençe-Kilit şehidine veda - 3

Baba Mikdat ile anne Güllü Yıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Pençe-Kilit şehidine veda - 4

Şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Taşoluk Mahalle Meydanı'na getirilerek katafalka konuldu.

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Şehidin aynı zamanda meslektaşı olan kardeşi Mahmut Yıldırım da üniformasıyla törene katıldı.

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törenine, şehit Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehidine veda - 7

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Mikdat, şehidin kardeşi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 8

Şehit Yıldırım'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Pençe-Kilit şehidine veda - 10
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