Pençe-Şimşek şehitlerine veda

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Güner'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerine götürüldü.
Burada, şehidin annesi Nezahat Güner ve yakınları Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Güner'in naaşı Kıyıgören Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra, tarihi Ereğli Ulu Camisine götürüldü.
Şehidin babası Duran Yıldız, annesi Meyrem Akyol, kız kardeşleri ve iki ay önce evlendiği eşi Kübra Nur Yıldız burada taziyeleri kabul etti.
Şehidin cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Abdullah Özmen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Meydanbaşı Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.
Cenazeye, şehidin yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Mudatoğlu, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner ve Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit düşmüştü.