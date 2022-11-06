Pençe-Şimşek şehitlerine veda

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi ise memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 1

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 2

Şehit Güner'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerine götürüldü.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 3

Burada, şehidin annesi Nezahat Güner ve yakınları Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 4

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Güner'in naaşı Kıyıgören Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 5

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 6

ŞEHİT YILDIZ'A KONYA'DA VEDA EDİLDİ

Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra, tarihi Ereğli Ulu Camisine götürüldü.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 7

Şehidin babası Duran Yıldız, annesi Meyrem Akyol, kız kardeşleri ve iki ay önce evlendiği eşi Kübra Nur Yıldız burada taziyeleri kabul etti.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 8

Şehidin cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Abdullah Özmen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Meydanbaşı Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

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Cenazeye, şehidin yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Mudatoğlu, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 10

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner ve Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit düşmüştü.

Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 11
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 12
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 13
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 14
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 15
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 16
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 17
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 18
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 19
Pençe-Şimşek şehitlerine veda - 20

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