Polat çifti hakkında en son ne biliyoruz?: İnşaat işçiliğinden hanedanlığa giden yol
Kara para aklamak suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait şirketlere mahkeme kararı doğrultusunda kayyum atandı. SGK kayıtlarına göre Dilan Polat'ın çalışma hayatı beden işçiliğiyle Engin Polat'ın ise ön muhasebeci olarak başladı. Soruşturma Polat ailesinin kara parayla geliştirdiği iddia edilen hanedanlığını ortaya çıkardı. Peki Polat çiftinin çalışma hayatlarına dair neler biliyoruz?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Çift, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra soruşturmaları tamamlanarak cezaevine gönderilmişti.