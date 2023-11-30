Polis alımında son durum: 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını açıklamıştı. Açıklamanın üzerinden günler geçmesi nedeniyle polis alımında son durum merak ediliyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi. 31. Dönem POMEM başvuru tarihini ve sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi.